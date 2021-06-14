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"Зенит" заключил контракт с чемпионом НБА Лойдом

Защитник побеждал в североамериканской лиге в 2019 году в составе "Торонто"
Джордан Лойд EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU
Описание
Джордан Лойд
© EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

ТАСС, 14 июня. Атакующий защитник Джордан Лойд стал баскетболистом петербургского "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Контракт с 27-летним американцем рассчитан на два сезона.

"Я в предвкушении и очень взволнован тем, что присоединюсь к "Зениту". Это отличный клуб, у нас общие цели - побеждать в каждой игре каждого турнира. Уверен, что могу привнести свой вклад и помочь в достижении командных целей. Особенно рад, что на трибунах в прошедшем сезоне были зрители", - сказал Лойд.

Лойд является чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Торонто" (2019). До этого он выступал за израильский "Хапоэль", испанскую "Валенсию" и сербскую "Црвену Звезду". В прошедшем сезоне Евролиги он провел 29 матчей, в среднем набирая 17,3 очка.

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