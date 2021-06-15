Сборная Парагвая обыграла команду Боливии в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 15 июня. Сборная Парагвая со счетом 3:1 обыграла команду Боливии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.
В составе боливийской команды отличился Эрвин Сааведра, реализовавший пенальти на 10-й минуте. Его соотечественник Хауме Куэльяр в компенсированное к первому тайму время был удален за две желтые карточки. У парагвайцев голами отметились Каку (62-я минута) и Анхель Ромеро (65, 80).
#CopaAmérica— Copa América (@CopaAmerica) June 15, 2021
⚽ ¡Doblete de Ángel! El Mellizo Romero definió con gran categoría para que @Albirroja marque el 3-1 sobre Bolivia.
Paraguay Bolivia #VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/XjIQNPkUPj
Обе команды играют в группе А вместе со сборные Аргентины, Чили и Уругвая. Матч между чилийцами и аргентинцами прошел ранее во вторник и завершился вничью (1:1). В группе B играют команды Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Перу и Эквадора.
Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.
В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Парагвай
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|2
|Аргентина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3
|Чили
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Боливия
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0