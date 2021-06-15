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Кубок Америки по футболу

Сборная Парагвая обыграла команду Боливии в матче Кубка Америки по футболу

Парагвайцы выиграли со счетом 3:1
Анхель Ромеро EPA-EFE/Alberto Valdes
Описание
Анхель Ромеро
© EPA-EFE/Alberto Valdes

ТАСС, 15 июня. Сборная Парагвая со счетом 3:1 обыграла команду Боливии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

В составе боливийской команды отличился Эрвин Сааведра, реализовавший пенальти на 10-й минуте. Его соотечественник Хауме Куэльяр в компенсированное к первому тайму время был удален за две желтые карточки. У парагвайцев голами отметились Каку (62-я минута) и Анхель Ромеро (65, 80).

Обе команды играют в группе А вместе со сборные Аргентины, Чили и Уругвая. Матч между чилийцами и аргентинцами прошел ранее во вторник и завершился вничью (1:1). В группе B играют команды Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Перу и Эквадора.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.

Кубок Америки. Группа A
КомандаИВНПМО
1Парагвай11003-13
2Аргентина10101-11
3Чили10101-11
4Уругвай00000-00
5Боливия10011-30

 

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