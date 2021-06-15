{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

ЦСКА заключил контракт с хоккеистом Валльмарком

Центрфорвард до этого играл в НХЛ за "Каролину", "Флориду" и "Чикаго"
Лукас Валльмарк AP Photo/Karl B DeBlaker
Описание
Лукас Валльмарк
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 15 июня. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА заключил контракт со шведским нападающим Лукасом Валльмарком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с хоккеистом, права на которого были закреплены за ЦСКА на драфте КХЛ в 2016 году, рассчитан на один год.

Валльмарку 25 лет, в сезоне-2020/21 он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" и "Чикаго" (в общей сложности 20 матчей, 3 очка). С 2016 по 2020 год играл за "Каролину". Всего в НХЛ центральный нападающий провел 187 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 36 голевых передач.

Теги
КХЛ
Санкции WADA против российского спорта
РУСАДА в мае открыло пять дел о возможных нарушениях антидопинговых правил
В общей сложности с начала 2021 года выявлено 25 вероятных случаев нарушений
Читать полностью