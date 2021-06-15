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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по волейболу обыграла сербов в матче Лиги наций

Российская команда занимает шестое место в турнирной таблице

ТАСС, 15 июня. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Сербии в десятом туре предварительного этапа Лиги наций. Матчи проходят в итальянском Римини без зрителей.

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Матч завершился со счетом 3-1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:21) в пользу сборной России.

Российские волейболисты одержали шестую победу при четырех поражениях и занимают шестое место в турнирной таблице. Сербы идут на пятой строчке. Следующий матч сборная России сыграет 16 июня со сборной Аргентины.

В турнире принимают участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. На предварительном этапе команды проведут по 15 игр. Матчи проходят в один круг, все сборные сыграют друг с другом. По результатам предварительного раунда в полуфинал выйдут четыре лучшие команды.

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Сборная России дважды подряд выигрывала турнир. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

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Летние олимпийские виды спорта
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