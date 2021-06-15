Тренер сборной Финляндии заявил, что команду устроит ничья в матче Евро с россиянами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Финляндии по футболу будет удовлетворена ничейным результатом с командой России в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва.

Встреча пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск.

"Футболисты восстановились после матча с командой Дании, это была сложная игра во многих смыслах, - сказал Канерва. - Нам будет тяжело играть с россиянами. Если встреча завершится вничью, это нас вполне устроит".

Сборная России в первом туре группового этапа проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, в другом матче группы финны обыграли датчан (1:0). Подопечные Станислава Черчесова занимают четвертое место в группе B, не набрав ни одного очка. На первой позиции располагаются бельгийцы (3 очка), на второй - финны (3), на третьей - датчане (0).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.