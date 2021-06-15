"Урал" не будет меняться играми с "Сочи" в сезоне-2021/22

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" не собирается меняться матчами с "Сочи", так как в таком случае команде придется провести пять встреч подряд на выезде. Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

Во вторник был опубликован календарь чемпионата на следующий сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В третьем туре, который состоится с 6 по 9 августа, матч между командами состоится в Сочи, встреча 16-го тура, запланированная на 26-29 ноября, пройдет в Екатеринбурге.

"Мы просили о том, чтобы сыграть больше матчей в период, когда у нас нехолодная погода, чтобы болельщикам было комфортно, - сказал Иванов. - В календаре нам разницы нет, так как мы со всеми сыграем два раза. Хорошо, что мы первые два тура начинаем дома, только с "Сочи" играем у нас в ноябре, а так все нормально. Меняться мы не будем, иначе получится пять игр подряд на выезде".

По итогам прошедшего сезона "Урал" занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 30 турах.