Рублев победил Хачанова в первом круге теннисного турнира в Галле

ТАСС, 15 июня. Россиянин Андрей Рублев победил соотечественника Карена Хачанова в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в германском Галле на травяном покрытии.

Рублев, посеянный на турнире под четвертым номером, выиграл со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Во втором круге 23-летний россиянин встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге АТР и является обладателем восьми титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфиналов.

Хачанову 25 лет, он располагается на 27-й строчке мирового рейтинга. В активе теннисиста четыре титула АТР. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2019 году.

Турнир в Галле проходит с 14 по 20 июня. Призовой фонд соревнования составляет €1,3 млн. Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер. Российский теннисист Евгений Кафельников трижды выигрывал турнир - в 1997, 1998 и 2002 годах.