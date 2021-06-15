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Летние олимпийские виды спорта

Российские ватерполистки обыграли венгерок в матче Суперфинала Мировой лиги

Встреча завершилась со счетом 14:13 в пользу сборной России

ТАСС, 15 июня. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Венгрии в матче второго тура предварительного этапа Суперфинала Мировой лиги. Турнир проходит в Афинах.

Встреча завершилась со счетом 14:13 в пользу россиянок.

В Суперфинале Мировой лиги принимают участие восемь сборных. Команды России и Венгрии выступают в квартете А вместе со сборными Канады и Японии. В матче второго тура между этими сборными канадки одержали победу со счетом 16:10. В первом туре канадки обыграли россиянок (12:10), а венгерки оказались сильнее японок (26:10). Сборная Канады набрала шесть очков, команды России и Венгрии - по три очка, в активе японок нет набранных очков. В группе В выступают сборные Греции, Испании, Казахстана и США.

В заключительном матче предварительного этапа сборная России сыграет с командой Японии. а венгерки встретятся с канадками. Обе игры пройдут 16 июня. По итогам предварительного этапа все команды выйдут в четвертьфинал. Плей-офф стартует 17 июня, финал и матч за третье место состоятся 19 июня.

Титул женской Мировой лиги разыгрывается с 2004 года, 13 раз победу одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), четыре раза - третье (2006, 2017, 2018, 2019).

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