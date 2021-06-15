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Колумбийский футболист Фалькао заразился коронавирусом

Нападающий турецкого "Галатасарая" находится под наблюдением медицинской бригады клуба
Радамель Фалькао EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
Описание
Радамель Фалькао
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

БОГОТА, 15 июня. /ТАСС/. Футболист турецкого "Галатасарая" Радамель Фалькао заразился коронавирусом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба команды.

"Радамель [Фалькао], чей результат ПЦР-теста на COVID-19 оказался положительным, находится под наблюдением нашей медицинской бригады", - говорится в заявлении.

Отмечается, что футболист не принимает участие в тренировках.

Фалькао 35 лет. Ранее он выступал за английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед", "Монако", испанский "Атлетико", португальский "Порту" и аргентинский "Ривер Плейт". На его счету 91 матч и 35 голов в составе сборной Колумбии.

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