Колумбийский футболист Фалькао заразился коронавирусом

БОГОТА, 15 июня. /ТАСС/. Футболист турецкого "Галатасарая" Радамель Фалькао заразился коронавирусом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба команды.

"Радамель [Фалькао], чей результат ПЦР-теста на COVID-19 оказался положительным, находится под наблюдением нашей медицинской бригады", - говорится в заявлении.

Отмечается, что футболист не принимает участие в тренировках.

Фалькао 35 лет. Ранее он выступал за английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед", "Монако", испанский "Атлетико", португальский "Порту" и аргентинский "Ривер Плейт". На его счету 91 матч и 35 голов в составе сборной Колумбии.