Кварацхелия номинирован на звание лучшего молодого футболиста Европы

ТАСС, 15 июня. Полузащитник российского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия попал в список номинантов на премию Golden Boy, которой будет награжден лучший молодой футболист Европы 2021 года. Список претендентов представила итальянская газета Tuttosport.

Кварацхелии 20 лет, с 2019 года он выступает за "Рубин". В сезоне-2020/21 грузинский полузащитник провел 23 матча в составе команды, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

Всего в список вошли 100 футболистов. В частности, в нем представлены англичанин Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, 17 лет), нидерландец Майрон Боаду (АЗ, 20 лет), француз Эдуардо Камавинга ("Ренн", 18 лет), англичанин Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", 19 лет).

Премия Golden Boy вручается с 2003 года. Претендовать на награду могут только игроки не старше 21 года, выступающие в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В 2020 году награду получил норвежский нападающий германской "Боруссии" (Дортмунд) Эрлинг Холанд.