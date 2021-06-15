"Ювентус" продлил арендное соглашение с футболистом Моратой

ТАСС, 15 июня. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" продлил арендное соглашение с испанским форвардом Альваро Моратой, права на которого принадлежат мадридскому "Атлетико". Об этом сообщает пресс-служба команды из Турина.

В прошедшем сезоне "Ювентус" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 78 очков в 38 турах, и впервые за девять лет не смог стать чемпионом страны. Мората принял участие в 32 матчах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Мората уже выступал за "Ювентус с 2014 по 2016 год, став за этот период двукратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии, победителем Суперкубка Италии. Также испанец вместе с туринским клубом доходил до финала Лиги чемпионов.

Форвард является воспитанником мадридского "Реала", в составе которого дважды становился чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании. Два раза он выигрывал Лигу чемпионов, по разу побеждал в Суперкубке УЕФА, Суперкубке Испании и клубном чемпионате мира. Также нападающий играл за английский "Челси", где стал обладателем Кубка Англии, а в 2019 году перебрался в "Атлетико".