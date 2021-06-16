СМИ: "Зенит" ведет переговоры с тренером сборной Швейцарии Петковичем

ТАСС, 16 июня. Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович может возглавить российский "Зенит" после окончания чемпионата Европы по футболу. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По данным источника, представители петербургского клуба ведут переговоры с 57-летним специалистом.

"Зенит" под руководством Сергея Семака по итогам прошедшего сезона в третий раз кряду стал чемпионом России. В Лиге чемпионов "Зенит" два раза подряд занял последнее место в группе.

Петкович возглавляет команду Швейцарии с 2014 года. На Евро-2016 и чемпионате мира 2018 года швейцарские футболисты дошли до 1/8 финала. На текущем чемпионате Европы швейцарцы попали в группу A вместе с командами Италии, Уэльса и Турции. В первом туре сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Уэльса (1:1). В следующем матче швейцарцы встретятся 16 июня с итальянцами.

Ранее Петкович тренировал римский "Лацио" (2012-2014), с которым стал обладателем Кубка Италии в сезоне-2012/13. Также он возглавлял турецкий "Самсунспор" и различные швейцарские клубы.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.