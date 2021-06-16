СМИ: бразильские футбольные клубы намерены создать новую лигу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июня. /ТАСС/. Клубы серии А чемпионата Бразилии по футболу выступили с открытым письмом в адрес Бразильской конфедерации футбола (CBF), заявив о намерении "незамедлительно создать футбольную лигу Бразилии". Текст принятого во вторник обращения, подписанного 19 из 20 клубов высшей футбольной лиги страны, публикует портал Globoesporte.

Как уточняется, к участию в лиге, в рамках которой, как ожидается, в будущем станет проводиться национальное первенство, пригласят также клубы второй по значимости серии B. Кроме того, команды требуют от CBF предоставления им равных с региональными футбольными ассоциациями прав при голосовании на ассамблеях конфедерации. В соответствии с текущим регламентом, клубы имеют право принимать участие в вопросах выбора руководства организации, однако и в этом случае их голос "весит" меньше, чем голос футбольной ассоциации штата. Кроме того, клубы не допускаются для решения вопросов управления и распределения финансирования.

Эти вопросы, как указывает портал, представители клубов намерены поставить перед руководством CBF на встрече во вторник вечером. В манифесте представители клубов указывают, что к такому шагу их побудили "ряд последовавших одно за другим событий, продемонстрировавших полную и абсолютную отчужденность формы управления CBF от чаяний клубов, поддерживающих своим существованием профессиональный бразильский футбол".

Как уточняет портал, для создания новой лиги, в соответствии с действующим регламентом CBF, необходимо одобрение Генеральной ассамблеи по административным вопросам, в которой сами клубы не участвуют, а значит, чтобы оттянуть в свою пользу часть полномочий региональных ассоциаций клубам потребуется согласие самих этих ассоциаций.