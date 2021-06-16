Три передачи Кучерова помогли "Тампе" победить во втором матче полуфинала Кубка Стэнли

"Тампа" на своей площадке со счетом 4:2 обыграла "Нью-Йорк Айлендерс"

ТАСС, 16 июня. "Тампа" на своей площадке со счетом 4:2 обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе "Тампы" отличились Брэйден Пойнт (9-я минута), Ондржей Палат (34), Ян Рутта (43), Виктор Хедман (50). У "Айлендерс" шайбы забросили Брок Нельсон (14), Мэтью Барзал (57).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал три голевые передачи. Россиянин набрал 22 очка (5 голов + 17 результативных передач) в нынешнем розыгрыше плей-офф. Кучеров пропустил регулярный чемпионат из-за операции на бедре. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска, его одноклубник Михаил Сергачев не сумел отличиться. В середине первого периода Пойнт врезался в российского вратаря "Айлендерс" Семена Варламова. Россиянину пришлось покинуть лед, его заменил соотечественник Илья Сорокин, отразивший шесть бросков из шести. Перед началом второго игрового отрезка Варламов вернулся на лед, всего он отбил 23 броска.

This was called a penalty on Tampa Bay's Brayden Point ⤵️



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@hayyyshayyypic.twitter.com/CIcxRBq97Y — The Athletic (@TheAthletic) June 16, 2021