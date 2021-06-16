Хоккеист "Тампы" Пойнт заявил, что был счастлив возвращению вратаря "Айлендерс" Варламова

ТАСС, 16 июня. Нападающий "Тампы" Брэйден Пойнт заявил, что был счастлив возвращению российского вратаря "Нью-Йорк Айлендерс" Семена Варламова на лед после столкновения игроков во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Пойнта приводит официальный сайт НХЛ.
В середине первого периода Пойнт врезался в Варламова, россиянину пришлось покинуть лед. Его заменил соотечественник Илья Сорокин, отразивший шесть бросков из шести. Перед началом второго игрового отрезка Варламов вернулся на лед. Матч завершился победой "Тампы" со счетом 4:2.
This was called a penalty on Tampa Bay's Brayden Point ⤵️— The Athletic (@TheAthletic) June 16, 2021
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"Прежде всего, я очень рад, что Варламов вернулся в игру, - сказал Пойнт. - Я точно не хотел никому навредить, поэтому был очень счастлив, когда увидел, что он в порядке и сможет доиграть матч. Все произошло очень быстро, поэтому я не могу никого винить [за последовавшее после этого удаление]. Я просто рад, что все в порядке".
Главный тренер "Айлендерс" Барри Тротц отметил, что Варламов был готов сразу вернуться на лед. "С ним все было в порядке, однако нам позвонили из службы безопасности игроков НХЛ и сказали, что мы должны дополнительно обследовать Варламова", - сказал Тротц, комментарий которого приводит журналист газеты Newsday Эндрю Гросс.
Варламов выступает за "Айлендерс" с 2019 года, до этого он играл в НХЛ за "Вашингтон" и "Колорадо". В нынешнем сезоне он провел 35 матчей, одержал 19 побед и семь раз отыграл "на ноль". В текущем розыгрыше плей-офф Варламов сыграл в девяти матчах (пять побед).