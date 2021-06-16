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Евро-2020

В УЕФА поблагодарили Россию за участие в организации Евро

Директор департамента УЕФА по программам развития для национальных ассоциаций Йозеф Климент выразил надежду на то, что сборной России удастся выйти из группы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поблагодарил Российский футбольный союз (РФС) за участие в организации чемпионата Европы. С благодарственной речью в среду на конференции РФС выступил директор департамента УЕФА по программам развития для национальных ассоциаций Йозеф Климент.

"Хочу поблагодарить за организацию этого турнира. Мы ценим условия, созданные для болельщиков", - сказал Климент.

Сборная России в первом матче на турнире проиграла бельгийцам со счетом 0:3. В среду команда проведет матч против сборной Финляндии.

"Начало турнира для вас прошло не очень радостно, но впереди у сборной России еще две игры, надеюсь, ваши ребята покажут хороший футбол и выйдут из группы, - сказал Климент. - Желаю, чтобы после сегодняшней игры все улыбались и были в хорошем настроении".

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

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Евро-2020
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