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Футбол в России

Коммерческие доходы РФС в 2020 году составили более 3 млрд рублей

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков ожидает, что в нынешнем году доходы увеличатся на 40%
© Гавриил Григоров/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Коммерческие доходы Российского футбольного союза (РФС) в 2020 году составили 3,1 млрд рублей. Об этом на конференции РФС заявил глава организации Александр Дюков.

"Несмотря на пандемию, в прошлом году удалось увеличить доходы на 50%. Коммерческие доходы выросли до 3,1 млрд рублей, - сказал Дюков. - В 2021 году мы ожидаем, что доходы вырастут более чем на 40%".

В 2019 году коммерческие доходы РФС составили более 2,9 млрд рублей при общей сумме доходов в 3,976 млрд рублей.

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Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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