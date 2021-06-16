Коммерческие доходы РФС в 2020 году составили более 3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Коммерческие доходы Российского футбольного союза (РФС) в 2020 году составили 3,1 млрд рублей. Об этом на конференции РФС заявил глава организации Александр Дюков.

"Несмотря на пандемию, в прошлом году удалось увеличить доходы на 50%. Коммерческие доходы выросли до 3,1 млрд рублей, - сказал Дюков. - В 2021 году мы ожидаем, что доходы вырастут более чем на 40%".

В 2019 году коммерческие доходы РФС составили более 2,9 млрд рублей при общей сумме доходов в 3,976 млрд рублей.