Вадеева: баскетболистки сборной России устали проигрывать на крупных турнирах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Баскетболистки сборной России устали проигрывать на крупных турнирах и надеются показать хорошую игру на предстоящем чемпионате Европы. Об этом журналистам заявила капитан команды Мария Вадеева.

Женский Евробаскет пройдет с 17 по 27 июня в Испании и Франции. Сборная России выступает в одной группе с командами Франции, Хорватии и Чехии.

"Для меня это уже четвертый Евробаскет, и считаю, что у меня уже есть опыт. Пусть не очень хороший, но его можно перевести в позитивный, - сказала Вадеева. - У нас молодая команда, у которой есть амбиции и мотивация, и мы хотим показать, что такое сборная России".

"Мы устали уже проигрывать и хотим побеждать. Главное, болейте за нас и поддерживайте", - добавила спортсменка.