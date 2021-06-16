Тренер женской сборной России рассказал о задачах команды на Евробаскете-2021

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Попадание на чемпионат мира и квалификация на Олимпиаду являются главными задачами женской сборной России по баскетболу на предстоящем чемпионате Европы. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Александр Ковалев.

Женский чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 17 по 27 июня в Испании и Франции. Сборная России выступает в одной группе с командами Франции, Хорватии и Чехии.

"Для всего женского российского баскетбола очень важно [на предстоящем турнире] попасть в число шести сильнейших команд, участвовать в чемпионате мира и затем квалифицироваться на Олимпиаду", - сказал Ковалев.

Главный тренер сборной отметил большое количество новичков в национальной команде. "Для меня это первый Евробаскет в качестве главного тренера. У нас в составе семь молодых игроков, которые впервые на таком турнире. Но я уверен, что мы сможем показать, что мы умеем. Если будем играть сердцем, душой и с самоотдачей, то у нас все получится", - сказал тренер.