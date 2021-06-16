РУСАДА в мае не смогло проверить на допинг 18 спортсменов, оказавшихся вне доступа

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в мае зафиксировали 18 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В мае было зафиксировано 18 нарушений правил доступности для тестирования", - отметили в пресс-службе. Всего за пять месяцев было отмечено 71 подобное нарушение (12 - в январе, 8 - в феврале, 19 - в марте, 14 - в апреле).

В 2020 году было выявлено 192 подобных нарушения, в 2019-м - 312. В 2018 году была закончена обработка 349 нарушений правил доступности для тестирования, при этом 84 случая не были признаны таковыми. В 2017 году было выявлено 173 нарушения (150 признаны).

В настоящее время дисквалификации за нарушение правил доступности отбывают пять российских спортсменов.