Дюков сообщил, что РФС построит центр подготовки сборных на выделенные ФИФА средства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) направит средства, которые он получил от Международной федерации футбола (ФИФА), на строительство федерального центра подготовки сборных. Об этом сообщил на конференции РФС в Санкт-Петербурге глава организации Александр Дюков.

"Средства ФИФА также будут направлены на финансирование строительства нового федерального центра подготовки сборных команд", - сказал он.

Дюков также отметил, что в нем будут тренироваться футбольные сборные всех возрастов. По словам главы РФС, в настоящее время рассматривается возможность строительства одного или двух таких центров. "Мы рассматриваем возможность создания центра подготовки наших сборных команд, возможно, даже двух центров. Один центр - под Москвой, второй - на юге. Работа над этим ведется", - сказал он.

Как заявил Дюков, одной тренировочной базы в Новогорске недостаточно. "Новогорск - это два поля, что дает возможность проводить учебно-тренировочный процесс только для нашей первой национальной сборной. У нас же есть молодежная команда, есть юношеские команды, женские команды. Для организации правильного учебно-тренировочного процесса нужен свой центр", - отметил он.

Ранее на конференции Дюков сообщил, что, несмотря на пандемию, в прошлом году коммерческие доходы РФС выросли на 50%. Как было отмечено на конференции, в 2020 году РФС также получил долгосрочный беспроцентный займ от ФИФА согласно плану помощи входящим в ее состав федерациям в связи с пандемией коронавируса, который будет погашаться в течение 10 лет.