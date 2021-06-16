Материалы дела по участию "Чайки" в договорной игре в ближайшее время будут переданы в суд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Материалы дела по участию футбольного клуба "Чайка" из Песчанокопского Ростовской области в договорном матче в ближайшее время будут переданы в суд. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Чайка" обвиняется в участии в договорной встрече с новороссийским "Черноморцем" в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в 2019 году. По итогам расследования несколько участников той встречи получили отстранения на один и три года. В настоящее время "Чайка" выступает в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Следствие продолжается, материалы скоро будут переданы в суд. РФС примет решение, - сказал Дюков. - Мне пока сложно давать комментарии, но скорее всего так - это даст основание для пересчета очков".

"Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Наверное, клуб уверен, что не было сделано ничего незаконного", - добавил глава РФС.