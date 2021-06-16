Энди Маррей и Винус Уильямс получили специальные приглашения для участия в Уимблдоне

ТАСС, 16 июня. Бывшие первые ракетки мира британец Энди Маррей и американка Винус Уильямс получили wild card (специальное приглашение) для участия в третьем в сезоне турнире Большого шлема - Уимблдоне. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля.

Маррею 34 года, он располагается на 124-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Британец дважды побеждал на Уимблдоне - в 2013 и 2016 годах, а также выигрывал Открытый чемпионат США (2012).

Уильямс 40 лет, она является пятикратной победительницей Уимблдона (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Также в активе теннисистки две победы на Открытом чемпионате США (2000, 2001). Американка занимает 103-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.