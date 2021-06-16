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Евро-2020

Coca-Cola после падения акций ответила на поступок Роналду на пресс-конференции

Португалец убрал бутылки с газировкой и призвал пить воду
Криштиану Роналду EPA-EFE/UEFA
Описание
Криштиану Роналду
© EPA-EFE/UEFA

ТАСС, 16 июня. Компания Coca-Cola заявила, что каждый имеет право выбирать свой напиток, после того как футболист сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции на чемпионате Европы убрал бутылки с газировкой. Заявление компании приводит портал Yahoo.

За день до матча первого тура чемпионата Европы против венгров (3:0) португальский нападающий, выступая на пресс-конференции, переместил от себя бутылки Coca-Cola и призвал людей выбирать воду. После действий Роналду курс акций компании просел на 0,7%, но до конца дня отыграл падение. Позднее некоторые СМИ оценили убытки Coca-Cola Company в $4 млрд и связали это с жестом футболиста.

"Каждый имеет право на свои предпочтения по выбору напитка. У всех людей есть свои вкусы и потребности", - заявили в Coca-Cola.

Coca-Cola является официальным спонсором чемпионата Европы по футболу. Турнир завершится 11 июля.

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