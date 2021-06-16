"Вольфсбург" выкупил футболиста Филиппа у "Динамо"

ТАСС, 16 июня. Немецкий нападающий Максимилиан Филипп перешел из московского футбольного клуба "Динамо" в германский "Вольфсбург" на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба "Вольфсбурга".

Контракт игрока рассчитан до 2025 года.

Филиппу 27 лет, он выступал за "Динамо" с 2019 года. В октябре 2020 года немец перешел в "Вольфсбург" на правах аренды. В 34 матчах чемпионата Германии сезона-2020/21 он забил семь голов и отдал две голевые передачи. Ранее нападающий выступал за германские клубы "Фрайбург" и "Боруссия" (Дортмунд).