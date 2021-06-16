Миранчук забил первый гол сборной России на чемпионате Европы по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Полузащитник Алексей Миранчук стал автором первого гола сборной России по футболу на чемпионате Европы.
Миранчук отличился на второй добавленной к первому тайму минуте матча второго тура группового этапа против команды Финляндии. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу россиян.
Такой важный гол Миранчука, ставший победным— Матч ТВ (@MatchTV) June 16, 2021
Убрал под левую – и в дальний. Классика от Лехи ✅ pic.twitter.com/pq97o8cVt1
Сборная России набрала три очка и вышла на второе место в группе В, в активе финнов также три балла после двух встреч, они идут третьими. Лидируют в таблице бельгийцы (3), замыкают таблицу квартета датчане (0). Матч второго тура между сборными Дании и Бельгии пройдет в Копенгагене в четверг (начало 19:00 мск).
Миранчуку 25 лет, он провел 35-й матч за национальную команду и забил шестой мяч. В предыдущий раз он отличался за сборную в ноябре 2019 года в заключительном матче отборочного этапа чемпионата Европы против сборной Сан-Марино (5:0).
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Россия
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|3
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|4
|Дания
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0