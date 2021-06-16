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Евро-2020
Обновлено 

Миранчук забил первый гол сборной России на чемпионате Европы по футболу

Полузащитник отличился на второй добавленной к первому тайму минуте в игре с командой Финляндии
Алексей Миранчук Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алексей Миранчук
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Полузащитник Алексей Миранчук стал автором первого гола сборной России по футболу на чемпионате Европы.

Миранчук отличился на второй добавленной к первому тайму минуте матча второго тура группового этапа против команды Финляндии. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу россиян.

Сборная России набрала три очка и вышла на второе место в группе В, в активе финнов также три балла после двух встреч, они идут третьими. Лидируют в таблице бельгийцы (3), замыкают таблицу квартета датчане (0). Матч второго тура между сборными Дании и Бельгии пройдет в Копенгагене в четверг (начало 19:00 мск).

Миранчуку 25 лет, он провел 35-й матч за национальную команду и забил шестой мяч. В предыдущий раз он отличался за сборную в ноябре 2019 года в заключительном матче отборочного этапа чемпионата Европы против сборной Сан-Марино (5:0).

Чемпионат Европы по футболу. Группа B
КомандаИВНПМО
1Бельгия11003-03
2Россия21011-33
3Финляндия21011-13
4Дания10010-10

 

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