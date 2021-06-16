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ATP

Карацев не сумел выйти в третий круг теннисного турнира в Лондоне

Россиянин проиграл британцу Кэмерону Норри

ТАСС, 16 июня. Россиянин Аслан Карацев проиграл британцу Кэмерону Норри в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу британца. Карацев был посеян на турнире под пятым номером. В следующем круге 25-летний Норри сыграет с победителем матча между казахстанцем Александром Бубликом и британцем Джеком Дрейпером, получившим wild card ("специальное приглашение").

Норри располагается на 41-й строчке рейтинга ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше третьего круга.

Карацеву 27 лет, он занимает 24-е место в мировом рейтинге и является обладателем одного титула ATP. Лучшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

Турнир категории ATP 500 в Лондоне проходит на травяных кортах и завершится 20 июня. Призовой фонд соревнований составляет €1,4 млн.

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