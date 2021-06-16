Свердловские власти назвали все спортобъекты, где пройдет Универсиада-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. На Универсиаде-2023 в Екатеринбурге спортсмены выступят во Дворце водных видов спорта, Академии волейбола Карполя, комплексе "Уралец", манежах Уральской футбольной академии и нескольких других муниципальных спортивных объектах, которые будут переданы исполнительной дирекции перед турниром. Региональные власти определили список из 15 сооружений, где пройдут соревнования, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее сообщалось о планах передачи ряда объектов Екатеринбурга и Свердловской области исполнительной дирекции Универсиады-2023 для их адаптации к проведению соревнований, в частности, для организации тренировок.

"Объекты, которые будут задействованы под соревнования: международный выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" (1-й, 2-й, 3-й, 4-й павильоны), Дворец спорта УГМК, культурно-развлекательный комплекс "Уралец", спортивная школа имени Александра Козицына, крытый каток "Снежинка" спортшколы "Юность", Дворец водных видов спорта, Дворец водных видов спорта Первоуральского муниципального учреждения "Старт", Академия волейбола Карполя, Дворец игровых видов спорта, многофункциональный комплекс Дворца дзюдо, легкоатлетический стадион спортивно-оздоровительного комплекса "Калининец", крытый футбольный манеж "Урал" и стадион "Уралмаш" Уральской футбольной академии, теннисный центр в Сысерти, Центр художественной и эстетической гимнастики, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками Уральского федерального университета (УрФУ), стадион "Екатеринбург-Арена", - сказали в департаменте.

Так, например, соревнования по легкой атлетике пройдут в "Калининце", по прыжкам в воду - во Дворце водных видов спорта, по стрельбе из лука - на стадионе "Уралмаш", а по волейболу - в "Екатеринбург-Экспо", Академии волейбола Карполя и во Дворце игровых видов спорта. Большая часть объектов сейчас находится на реконструкции и капитальном ремонте.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.