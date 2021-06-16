Генеральный директор "Зенита" Медведев заявил, что Жирков не покинет клуб летом

ТАСС, 16 июня. Защитник санкт-петербургского "Зенита" Юрий Жирков летом не покинет команду. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Контракт 37-летнего Жиркова с клубом истекает 30 июня. На данный момент футболист находится в расположении сборной России на чемпионате Европы.

"Неправда, - ответил Медведев на вопрос об уходе Жиркова из команды. - Но сейчас мы вообще не обсуждаем клубные вопросы".

Жирков с 2016 года представляет "Зенит". До перехода в петербургский клуб он выступал за тамбовский "Спартак", столичные ЦСКА и "Динамо", махачкалинский "Анжи" и английский "Челси". Вместе с ЦСКА он дважды стал чемпионом России, четырежды выигрывал кубок и суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА. За два сезона в "Челси" он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, в составе "Зенита" он по два раза стал победителем чемпионата, кубка и суперкубка страны.