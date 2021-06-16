Суд приостановил производство по делу о многочисленных дефектах стадиона в Самаре

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы приостановил производство по иску главы "Самара-Арены" к подрядчику - производственно-строительному объединению "Казань", в котором содержалось требование устранить более 400 недостатков на стадионе, сообщили ТАСС в государственном автономном учреждении Самарской области "Самара-Арена". Производство приостановлено из-за судебной экспертизы, которая должна установить, из-за чего появились недостатки и могли ли их заметить при приемке работ.

"В настоящее время производство по делу приостановлено до получения Арбитражным судом г. Москвы результатов экспертизы от эксперта. На момент 15.06.2021 судебная экспертиза не завершена, ее результаты не оформлены", - рассказал собеседник агентства.

Экспертиза должна установить причину недостатков, выявленных истцом: появились они из-за некачественно выполненных работ или во время эксплуатации стадиона. Помимо этого, эксперты должны установить, могли ли эти недостатки заметить при приемке работ.

В марте глава "Самара-Арены" подал иск к подрядчику ПСО "Казань", в котором указал среди недостатков 407 пунктов. Они касаются пожарной безопасности, видеонаблюдения, освещения, дренажной системы, а также кондиционирования и других сфер. Кроме того, истец попросил взыскать деньги на случай неисполнения решения суда в течение 30 дней со дня вступления в силу. За каждую неделю просрочки ГАУ СО "Самара-Арена" требует взыскать по 100 тыс. рублей.

В феврале 2021 года в конструкции стадиона также был выявлен разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей. При этом собственник арены отмечал, что дефект носит локальный характер и не влияет на соседние элементы. В конце марта подрядчик устранил дефект в рамках гарантийных обязательств.

"Самара-Арена" была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. После этого на стадионе было сыграно шесть матчей чемпионата мира 2018 года, включая встречу сборных России и Уругвая (0:3). Арена приняла финал Кубка России (2019) и является домашней для клуба "Крылья Советов".