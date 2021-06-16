{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Выигравший чемпионат мира со сборной Канады Галлан стал главным тренером "Рейнджерс"

О сроках контракта специалиста с клубом не сообщается
Главный тренер "Рейнджерс" Жерар Галлан AP Photo/Sergei Grits
Описание
Главный тренер "Рейнджерс" Жерар Галлан
© AP Photo/Sergei Grits

ТАСС, 16 июня. Возглавлявший сборную Канады на чемпионате мира 2021 года Жерар Галлан назначен главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В НХЛ Галлан возглавлял "Коламбус", "Флориду" и "Вегас", с которым дошел до финала Кубка Стэнли в 2018 году (в дебютном сезоне клуба в лиге), где проиграл в серии "Вашингтону" (1-4). По итогам сезона-2017/18 он был назван лучшим тренером лиги. Галлан был уволен из "Вегаса" 15 января 2020 года, с того момента он находится без клуба.

Галлан привел сборную Канады к победе на чемпионате мира 2021 года. На чемпионатах мира 2007 и 2017 годов он был помощником главного тренера сборной Канады.

"Рейнджерс" под руководством Дэвида Куинна по итогам завершившегося регулярного чемпионата заняли пятое место в Восточном дивизионе и не вышли в плей-офф.

Теги
НХЛ
Евро-2020
Матч в поддержку Эриксена. Сборная Дании сыграет с командой Бельгии на Евро
Встреча пройдет в Копенгагене и начнется в 19:00 мск
Матч в поддержку Эриксена.
Читать полностью