Выигравший чемпионат мира со сборной Канады Галлан стал главным тренером "Рейнджерс"

ТАСС, 16 июня. Возглавлявший сборную Канады на чемпионате мира 2021 года Жерар Галлан назначен главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В НХЛ Галлан возглавлял "Коламбус", "Флориду" и "Вегас", с которым дошел до финала Кубка Стэнли в 2018 году (в дебютном сезоне клуба в лиге), где проиграл в серии "Вашингтону" (1-4). По итогам сезона-2017/18 он был назван лучшим тренером лиги. Галлан был уволен из "Вегаса" 15 января 2020 года, с того момента он находится без клуба.

Галлан привел сборную Канады к победе на чемпионате мира 2021 года. На чемпионатах мира 2007 и 2017 годов он был помощником главного тренера сборной Канады.

"Рейнджерс" под руководством Дэвида Куинна по итогам завершившегося регулярного чемпионата заняли пятое место в Восточном дивизионе и не вышли в плей-офф.