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НБА

"Атланта" одержала третью победу в серии второго раунда плей-офф НБА с "Филадельфией"

Встреча завершилась со счетом 109:106
Трэй Янг (слева) AP Photo/Matt Slocum
Описание
Трэй Янг (слева)
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 17 июня. "Атланта" в гостях со счетом 109:106 обыграла "Филадельфию" в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг, набравший 39 очков. Дабл-даблы оформили его одноклубник Джон Коллинз (19 очков + 11 подборов) и центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид (37 очков + 13 подборов). Янг стал четвертым игроком в истории "Атланты", набравшим 20 и более очков в десяти играх плей-офф подряд.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Атланты". Следующий матч пройдет 19 июня в Атланте.

По итогам регулярного чемпионата "Филадельфия" заняла первое место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.

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