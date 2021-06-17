"Атланта" одержала третью победу в серии второго раунда плей-офф НБА с "Филадельфией"

ТАСС, 17 июня. "Атланта" в гостях со счетом 109:106 обыграла "Филадельфию" в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг, набравший 39 очков. Дабл-даблы оформили его одноклубник Джон Коллинз (19 очков + 11 подборов) и центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид (37 очков + 13 подборов). Янг стал четвертым игроком в истории "Атланты", набравшим 20 и более очков в десяти играх плей-офф подряд.