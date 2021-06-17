Гаттузо покинул пост главного тренера "Фиорентины" спустя три недели после назначения

ТАСС, 17 июня. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" расторг контракт с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Гаттузо был назначен главным тренером "Фиорентины" 25 мая. Контракт с 43-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

"Фиорентина" в завершившемся сезоне заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. С января в составе команды выступает российский нападающий Александр Кокорин. Он провел четыре матча за "Фиорентину" и не отметился результативными действиями.

До прихода в "Фиорентину" Гаттузо тренировал "Наполи" (с 2019 года) и выиграл с командой Кубок Италии. По итогам прошлого сезона "Наполи" стал пятым в чемпионате страны, проиграв борьбу за место в Лиге чемпионов в последнем туре. После этого было объявлено об уходе Гаттузо с поста главного тренера "Наполи". Также специалист работал в швейцарском "Сьоне", греческом ОФИ, итальянских "Палермо", "Пизе" и "Милане".