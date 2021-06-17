Джанлуиджи Буффон вернулся в "Парму" спустя 20 лет

Итальянский голкипер начал профессиональную карьеру в "Парме", за которую выступал с 1995 по 2001 год. По итогам прошедшего сезона команда заняла последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии и вылетела во второй по силе дивизион.

Буффону 43 года, после "Пармы" он выступал за "Ювентус". В составе туринского клуба он стал десятикратным чемпионом Италии, четыре раза выиграл Кубок Италии и шесть раз - Суперкубок Италии. Сезон-2018/19 Буффон провел в составе французского ПСЖ.

За сборную Италии Буффон выступал с 1997 по 2018 год и провел 176 матчей (рекорд сборной). Вместе с национальной командой голкипер стал чемпионом мира 2006 года и серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.