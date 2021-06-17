Шахматная серия Гран-при в 2022 году впервые пройдет в одном городе

ТАСС, 17 июня. Шахматная серия Гран-при в следующем сезоне будет состоять из трех турниров, которые впервые пройдут в одном городе. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Турниры пройдут в период с февраля по апрель 2022 года, по их итогам будут определены два участника турнира претендентов, на котором поборются за право сыграть в матче за мировую шахматную корону. Призовой фонд каждого турнира составит €150 тыс.

"В настоящее время мы ищем лучший город для проведения серии Гран-при. На следующей неделе мы объявим список предложений и поговорим со светилами шахмат и фанатами со всего мира, чтобы они выбрали этот особенный город", - сказал генеральный директор компании World Chess, являющейся коммерческим партнером FIDE, Илья Мерензон.

Ранее серия Гран-при FIDE неизменно проводилась в разных городах мира.