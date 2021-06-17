Рамос заявил, что надеется вернуться в "Реал" в будущем

ТАСС, 17 июня. Футболист Серхио Рамос надеется на возвращение в мадридский "Реал" в будущем. Об этом испанский защитник рассказал во время прощальной пресс-конференции, прошедшей в присутствии семьи игрока и президента "Реала" Флорентино Переса.

В среду "Реал" объявил об уходе Рамоса, который был капитаном клуба на протяжении последних лет.

"Это очень сложный момент для меня, никогда не был готов к тому, что когда-нибудь покину "Реал", - сказал Рамос, не сдерживая слез во время речи. - Эти годы - чудесная глава моей жизни. Спасибо всем - моей семье, президенту клуба, тренерам, болельщикам. "Реал" навсегда останется в моем сердце, как и наши болельщики, наш стадион, и рано или поздно я вернусь".

Рамосу 35 лет, он выступал за "Реал" с 2005 года. В составе мадридской команды он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и четырехкратным победителем Суперкубка Испании, по четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также трижды завоевал Суперкубок УЕФА. С 2002 по 2005 год Рамос выступал за "Севилью".