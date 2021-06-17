{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Получивший травму в матче со сборной России бельгиец Кастань перенес шестичасовую операцию

Защитнику был диагностирован двойной перелом стенки глазницы
Тимоти Кастань (в центре) EPA-EFE/Anatoly Maltsev
Описание
Тимоти Кастань (в центре)
© EPA-EFE/Anatoly Maltsev

ТАСС, 17 июня. Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань, получивший двойной перелом стенки глазницы в первом матче группового этапа чемпионата Европы против команды России, перенес шестичасовую операцию. Об этом сообщает бельгийский портал HLN.

Ожидается, что в ближайшие дни бельгийца выпишут из больницы. Восстановление 25-летнего футболиста займет от шести недель до двух месяцев.

Сборная Бельгии в субботу обыграла команду России со счетом 3:0. Кастань был заменен по ходу первого тайма после столкновения головами с полузащитником сборной России Далером Кузяевым.

На групповом этапе чемпионата Европы бельгийцы сыграют с командой Дании в Копенгагене 17 июня и со сборной Финляндии в Санкт-Петербурге 21 июня.

Теги
Евро-2020
ММА
Хабиб Нурмагомедов заявил, что соскучился по энергетике боев
Боец завершил карьеру в октябре 2020 года
Хабиб Нурмагомедов заявил, что соскучился по энергетике боев
Читать полностью