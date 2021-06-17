Получивший травму в матче со сборной России бельгиец Кастань перенес шестичасовую операцию

ТАСС, 17 июня. Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань, получивший двойной перелом стенки глазницы в первом матче группового этапа чемпионата Европы против команды России, перенес шестичасовую операцию. Об этом сообщает бельгийский портал HLN.

Ожидается, что в ближайшие дни бельгийца выпишут из больницы. Восстановление 25-летнего футболиста займет от шести недель до двух месяцев.

Сборная Бельгии в субботу обыграла команду России со счетом 3:0. Кастань был заменен по ходу первого тайма после столкновения головами с полузащитником сборной России Далером Кузяевым.

На групповом этапе чемпионата Европы бельгийцы сыграют с командой Дании в Копенгагене 17 июня и со сборной Финляндии в Санкт-Петербурге 21 июня.