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Олимпиада в Токио

Поздняков: решение властей допустить местных зрителей на Игры в Токио правильное и нужное

Президент Олимпийского комитета России назвал присутствие болельщиков огромным плюсом для спортменов
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает верным решением японских властей разрешить местным болельщикам посещать олимпийские соревнования. Такое мнение он высказал ТАСС.

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в четверг сообщил, что местные зрители смогут посещать соревнования при условии выполнения определенных требований.

"Я думаю, что сегодняшнее выступление премьер-министра Японии развеяло последние сомнения, если они еще у кого-то оставались, по поводу того, состоятся Игры в Токио или нет. Мы, со своей стороны, всегда говорили, что никаких оснований для их отмены или переноса не видим, и опирались в данном вопросе на твердую позицию МОК [Международного олимпийского комитета] и оргкомитета, - сказал Поздняков. - Ну а то, что на трибунах будут болельщики, - это, конечно же, огромный плюс для спортсменов и для атмосферы проведения соревнований".

"Я много раз выступал в Японии и могу сказать, что местная публика очень здорово поддерживает не только своих соотечественников, но и представителей других стран, с уважением относится ко всем участникам. Поэтому уверен в том, что это правильное и нужное решение", - добавил он.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

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Олимпиада в Токио
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