Хабиб Нурмагомедов назвал потенциальных чемпионов UFC из России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Несколько российских бойцов близки к завоеванию титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом на пресс-конференции заявил бывший чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

"Есть бойцы, которые могли бы прийти к поясу, - сказал Нурмагомедов. - Забит Магомедшарипов, Ислам Махачев, Александр Волков, хорошо идет Магомед Анкалаев, Аскар Аскаров близок. Есть Петр Ян, который в следующем бою за пояс подерется. В общем есть ребята, которые очень близки".

Нурмагомедов завершил карьеру осенью прошло года. Позднее он отказался от титула чемпиона UFC.