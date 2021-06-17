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ММА

Хабиб Нурмагомедов назвал потенциальных чемпионов UFC из России

По его мнению, пояс могут завоевать Забит Магомедшарипов, Ислам Махачев, Александр Волков, Магомед Анкалаев, Аскар Аскаров и Петр Ян
Хабиб Нурмагомедов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Несколько российских бойцов близки к завоеванию титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом на пресс-конференции заявил бывший чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

"Есть бойцы, которые могли бы прийти к поясу, - сказал Нурмагомедов. - Забит Магомедшарипов, Ислам Махачев, Александр Волков, хорошо идет Магомед Анкалаев, Аскар Аскаров близок. Есть Петр Ян, который в следующем бою за пояс подерется. В общем есть ребята, которые очень близки".

Нурмагомедов завершил карьеру осенью прошло года. Позднее он отказался от титула чемпиона UFC.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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