Нурмагомедов заявил о хороших перспективах ММА войти в олимпийскую программу

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Смешанные единоборства (ММА) имеют хорошие шансы войти в программу Олимпийских игр. Такое мнение на пресс-конференции высказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.
Ранее президент Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что ММА могут войти в программу Игр 2028 года как выставочный вид спорта.
"Перспективы ММА очень большие, это спонсорские контракты и большая аудитория, очень много людей смотрят. В будущем любительский ММА введут в олимпийскую программу, я думаю. Перед Играми 2028 года в Лос-Анджелесе можно поработать, есть определенные шансы", - сказал Нурмагомедов.