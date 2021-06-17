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ММА

Нурмагомедов заявил о хороших перспективах ММА войти в олимпийскую программу

Ранее президент Международной федерации смешанных единоборств Керрит Браун заявил, что ММА могут войти в программу Игр-2028 как выставочный вид спорта
Хабиб Нурмагомедов Егор Алеев/ТАСС
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Хабиб Нурмагомедов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Смешанные единоборства (ММА) имеют хорошие шансы войти в программу Олимпийских игр. Такое мнение на пресс-конференции высказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

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Ранее президент Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что ММА могут войти в программу Игр 2028 года как выставочный вид спорта.

"Перспективы ММА очень большие, это спонсорские контракты и большая аудитория, очень много людей смотрят. В будущем любительский ММА введут в олимпийскую программу, я думаю. Перед Играми 2028 года в Лос-Анджелесе можно поработать, есть определенные шансы", - сказал Нурмагомедов.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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