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НХЛ

Игроки признали Василевского лучшим голкипером сезона в НХЛ

За российского вратаря "Тампы" проголосовали 54,12% игроков
Андрей Василевский AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 17 июня. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признали россиянина Андрея Василевского из "Тампы" лучшим вратарем сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации игроков НХЛ.

За 26-летнего игрока проголосовали 54,12% игроков. Вторым по результатам опроса стал канадец Марк-Андре Флёри из "Вегаса" (8,88%), третьим - его соотечественник Кэри Прайс из "Монреаля" (8,25%).

В регулярном чемпионате текущего сезона Василевский провел 42 матча и одержал 31 победу, отыграв "на ноль" в пяти встречах.

Василевский выступает за "Тампу" с 2014 года и является победителем Кубка Стэнли. В 2019 году он стал обладателем приза "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю НХЛ. В составе сборной России он стал чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем турнира.

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