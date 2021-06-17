Игроки признали Василевского лучшим голкипером сезона в НХЛ

ТАСС, 17 июня. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признали россиянина Андрея Василевского из "Тампы" лучшим вратарем сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации игроков НХЛ.

За 26-летнего игрока проголосовали 54,12% игроков. Вторым по результатам опроса стал канадец Марк-Андре Флёри из "Вегаса" (8,88%), третьим - его соотечественник Кэри Прайс из "Монреаля" (8,25%).

В регулярном чемпионате текущего сезона Василевский провел 42 матча и одержал 31 победу, отыграв "на ноль" в пяти встречах.

Василевский выступает за "Тампу" с 2014 года и является победителем Кубка Стэнли. В 2019 году он стал обладателем приза "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю НХЛ. В составе сборной России он стал чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем турнира.