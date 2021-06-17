Вторая ракетка мира Осака пропустит Уимблдон

ТАСС, 17 июня. Японка Наоми Осака не примет участия в Уимблдоне, но сыграет на олимпийском теннисном турнире в Токио. Об этом сообщает журналист газеты The Times Сюарт Фрэйзер со ссылкой на команду спортсменки.

"Наоми не будет играть на Уимблдоне в этом году. Она хочет провести время со своей семьей и близкими. Она будет готова к Олимпийским играм и будет очень рада играть перед домашними трибунами", - заявили в команде.