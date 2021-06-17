Вторая ракетка мира Осака пропустит Уимблдон

ТАСС, 17 июня. Японка Наоми Осака не примет участия в Уимблдоне, но сыграет на олимпийском теннисном турнире в Токио. Об этом сообщает журналист газеты The Times Сюарт Фрэйзер со ссылкой на команду спортсменки.
"Наоми не будет играть на Уимблдоне в этом году. Она хочет провести время со своей семьей и близкими. Она будет готова к Олимпийским играм и будет очень рада играть перед домашними трибунами", - заявили в команде.
BREAKING: Naomi Osaka has withdrawn from Wimbledon.— Stuart Fraser (@stu_fraser) June 17, 2021
A statement from her team says: "Naomi won’t be playing Wimbledon this year. She is taking some personal time with friends and family. She will be ready for the Olympics and is excited to play in front of her home fans."
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Уимблдон станет третьим турниром Большого шлема в этом году и состоится с 28 июня по 11 июля.
Осака также снялась с прошлого турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Франции. Японка отказалась общаться с журналистами после победы в первом круге, в связи с чем организаторы оштрафовали теннисистку на $15 тыс., а также пригрозили дальнейшими санкциями, вплоть до отстранения с турнира, если Осака продолжит игнорировать свои обязательства перед СМИ. После этого она добровольно снялась с чемпионата, объяснив отказ от общения с журналистами восстановлением от депрессии и социофобией, и взяла перерыв в выступлениях.
Осаке 23 года, она является второй ракеткой мира и четырехкратной победительницей турниров серии Большого шлема. На Уимблдоне она не проходила дальше третьего раунда. Всего на ее счету семь титулов Женской теннисной ассоциации (WTA).