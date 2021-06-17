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Уимблдон

Вторая ракетка мира Осака пропустит Уимблдон

Японская теннисистка примет участие в олимпийском турнире в Токио
Наоми Осака EPA-EFE/GERRY PENNY
Описание
Наоми Осака
© EPA-EFE/GERRY PENNY

ТАСС, 17 июня. Японка Наоми Осака не примет участия в Уимблдоне, но сыграет на олимпийском теннисном турнире в Токио. Об этом сообщает журналист газеты The Times Сюарт Фрэйзер со ссылкой на команду спортсменки.

"Наоми не будет играть на Уимблдоне в этом году. Она хочет провести время со своей семьей и близкими. Она будет готова к Олимпийским играм и будет очень рада играть перед домашними трибунами", - заявили в команде.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Уимблдон станет третьим турниром Большого шлема в этом году и состоится с 28 июня по 11 июля.

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Осака также снялась с прошлого турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Франции. Японка отказалась общаться с журналистами после победы в первом круге, в связи с чем организаторы оштрафовали теннисистку на $15 тыс., а также пригрозили дальнейшими санкциями, вплоть до отстранения с турнира, если Осака продолжит игнорировать свои обязательства перед СМИ. После этого она добровольно снялась с чемпионата, объяснив отказ от общения с журналистами восстановлением от депрессии и социофобией, и взяла перерыв в выступлениях.

Осаке 23 года, она является второй ракеткой мира и четырехкратной победительницей турниров серии Большого шлема. На Уимблдоне она не проходила дальше третьего раунда. Всего на ее счету семь титулов Женской теннисной ассоциации (WTA).

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