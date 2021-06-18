Род Бриндамор признан лучшим тренером сезона в НХЛ

"Каролина" под руководством Бриндамора заняла первое место в Центральном дивизионе по итогам регулярного чемпионата, набрав наибольший процент от возможных очков в истории клуба (71,4). Впервые с сезона-2005/06 "Каролина" выиграла свой дивизион. Во втором раунде плей-офф команда проиграла "Тампе" со счетом в серии 1-4.

На награду также претендовали Дин Эвасон ("Миннесота") и Джоэль Кенневилль ("Флорида").

Бриндамору 50 лет, он возглавляет "Каролину" с мая 2018 года и впервые выиграл приз лучшему тренеру сезона. В качестве игрока он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли в 2006 году. Это третий подобный случай в истории НХЛ. Ранее приз лучшему тренеру сезона и Кубок Стэнли в качестве игрока с одной командой выигрывали Билл Барбер ("Филадельфия") и Патрик Руа ("Колорадо").

Приз лучшему тренеру сезона вручается с 1974 года, он носит имя бывшего наставника и генерального менеджера Джека Адамса. Специалист работал в "Детройте" на протяжении 36 лет и выиграл семь Кубков Стэнли. В 1959 году Адамса включили в Зал хоккейной славы. Чаще всех лучшим тренером НХЛ становился Пэт Бернс (три раза), он выигрывал награду в качестве наставника "Монреаля" (1989), "Торонто" (1993) и "Бостона" (1998).