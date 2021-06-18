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Футбол в России

Генеральный директор ЦСКА назвал причины неудачного выступления команды в прошедшем сезоне

Армейцы заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках

ТАСС, 18 июня. Неудачное выступление московского футбольного клуба ЦСКА в сезоне-2020/21 связано с недостаточным финансированием команды в прошлые годы, а также просчетами в трансферной политике и физической подготовке игроков. Об этом заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.

"На наш взгляд, надо рассматривать ситуацию в комплексе, - сказал Бабаев. - В первую очередь это проблема серьезного недофинансирования команды в предыдущие годы. Надо также признать, что мы совершили определенные просчеты в трансферной политике, были ошибки и в физической подготовке, что привело к повышенному травматизму игроков. Нельзя не учесть и большое количество судейских ошибок, из-за которых мы потеряли немало очков".

"Возникло состояние "идеального шторма", и, как следствие, такой итоговый результат. В какой-то момент нам показалось, что удастся пройти все это с минимальными потерями, тем более команда была на первом месте после первого круга. Но, видимо, что должно было произойти, произошло", - добавил генеральный директор ЦСКА.

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