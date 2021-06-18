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Кубок Америки по футболу

Сборная Бразилии разгромила команду Перу в матче Кубка Америки по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:0
Футболисты сборной Бразилии EPA-EFE/Antonio Lacerda
Описание
Футболисты сборной Бразилии
© EPA-EFE/Antonio Lacerda

ТАСС, 18 июня. Сборная Бразилии со счетом 4:0 обыграла команду Перу в матче группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

Голы забили Алекс Сандро (12-я минут), Неймар (68), Эвертон Рибейро (90) и Ришарлисон (90+3).

В первом матче бразильцы разгромили венесуэльцев (3:0) и с шестью очками возглавляют таблицу группы В. Сборная Перу провела первую встречу на турнире. В группе A играют команды Аргентины, Боливии, Парагвая, Уругвая и Чили.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.

Кубок Америки. Группа B
КомандаИВНПМО
1Бразилия22007-06
2Колумбия21101-04
3Венесуэла20110-31
4Эквадор10010-10
5Перу10010-40

 

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