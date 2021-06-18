Сборная Бразилии разгромила команду Перу в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 18 июня. Сборная Бразилии со счетом 4:0 обыграла команду Перу в матче группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.
Голы забили Алекс Сандро (12-я минут), Неймар (68), Эвертон Рибейро (90) и Ришарлисон (90+3).
В первом матче бразильцы разгромили венесуэльцев (3:0) и с шестью очками возглавляют таблицу группы В. Сборная Перу провела первую встречу на турнире. В группе A играют команды Аргентины, Боливии, Парагвая, Уругвая и Чили.
Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.
В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|2
|0
|0
|7-0
|6
|2
|Колумбия
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|3
|Венесуэла
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|4
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|5
|Перу
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0