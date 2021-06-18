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НХЛ

"Тампа" вышла вперед в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Нью-Йорк Айлендерс"

"Тампа" выиграла третий матч со счетом 2:1, российский нападающий команды Никита Кучеров отметился результативной передачей
Защитник "Нью Йорк Айлендерс" Адам Пелек и нападающий "Тампы" Никита Кучеров AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Защитник "Нью Йорк Айлендерс" Адам Пелек и нападающий "Тампы" Никита Кучеров
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 18 июня. "Тампа" на выезде со счетом 2:1 обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" отличились Янни Гурд (11-я минута), Брэйден Пойнт (40). У "Айлендерс" шайбу забросил Кэл Клаттербак (38).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал голевую передачу. Россиянин набрал 23 очка (5 голов + 18 результативных передач) в нынешнем розыгрыше плей-офф. Кучеров пропустил регулярный чемпионат из-за операции на бедре. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 27 бросков, голкипер "Айлендерс" Семен Варламов - 23.

Пойнт отличился в шестой игре плей-офф подряд, что является лучшим показателем в истории "Тампы". Василевский одержал 43-ю победу в плей-офф, это рекорд НХЛ среди россиян. По этому показателю он обошел бывшего вратаря "Сан-Хосе", "Айлендерс" и "Тампы" Евгения Набокова (42 победы).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Тампы". Четвертый матч состоится в ночь на 20 июня в Нью-Йорке. В другом полуфинале встречаются "Вегас" и "Монреаль", после двух игр счет в серии равный - 1-1. Третий матч состоится в ночь на 19 июня.

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