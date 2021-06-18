"Милуоки" сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НБА с "Бруклином"

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Милуоки" Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл (38 очков + 10 подборов). Дабл-даблы также на счету его одноклубника Янниса Адетокунбо (30 очков + 17 подборов) и представителя "Бруклина" Кевина Дюранта (32 очка + 11 подборов) .

ТАСС, 18 июня. "Милуоки" дома обыграл "Бруклин" со счетом 104:89 в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Решающий матч пройдет 20 июня на площадке "Бруклина".

По итогам регулярного чемпионата "Бруклин" занял второе место в таблице Восточной конференции, "Милуоки" стал третьим. В серии первого раунда плей-офф "Бруклин" обыграл "Бостон" (4-1), "Милуоки" победил "Майами" (4-0).