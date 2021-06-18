СМИ: финал Евро-2020 может быть перенесен из Лондона в Будапешт

ТАСС, 18 июня. Финал чемпионата Европы по футболу может быть перенесен из Лондона в Будапешт в случае, если Англия не сможет допустить около 2,5 тыс. официальных лиц на матчи без необходимости проходить карантин. Об этом сообщает британская газета The Times.

Финал чемпионата Европы должен пройти 11 июля на стадионе "Уэмбли". По данным издания, если официальные лица Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) не будут освобождены от необходимости проходить самоизоляцию по прибытии, УЕФА рассмотрит возможность переноса матча из Лондона в Будапешт.

Стадион "Уэмбли" вмещает 90 000 зрителей. На первых матчах чемпионата Европы в Лондоне было установлено ограничение в 25% от вместимости арены - 22 500 человек. Планируется, что это число будет увеличено к плей-офф. В Лондоне пройдут еще две встречи группового этапа с участием сборной Англии, два матча 1/8 финала турнира, полуфиналы и финал.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.