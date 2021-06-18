Посольство РФ в Дании требует допустить российских болельщиков на матч Евро в Копенгагене

ТАСС, 18 июня. Посольство России в Дании потребовало допустить российских болельщиков на матч чемпионата Европы по футболу в Копенгагене. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Матч между сборными России и Дании пройдет 21 июня, он будет заключительным для команд на групповом этапе Евро. Посетить встречу смогут до 25 тыс. болельщиков, однако антиковидные меры не позволяют гражданам России прилететь в Данию.

"Нынешняя ситуация с российскими болельщиками - яркий пример двойных стандартов и русофобии официального Копенгагена, - говорится в заявлении посольства. - Вызывает большие сомнения способность Дании принимать у себя международные спортивные мероприятия, которые по своей сути должны оставаться вне политики. Настоятельно требуем исключить какие-либо ограничения в отношении наших болельщиков и обеспечить их доступ на матчи Евро-2020, в том числе между сборными России и Дании 21 июня".

В посольстве отметили, что матч между сборными Финляндии и Дании проходил в присутствии финских болельщиков, а на игру между командами Дании и Бельгии были допущены бельгийские болельщики.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) обращался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России, однако власти Дании отказались делать исключение.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.