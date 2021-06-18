ЦСКА готов вести переговоры по трансферу футболиста Влашича

ТАСС, 18 июня. Московский ЦСКА ценит хорватского полузащитника Николу Влашича, но готов рассмотреть предложения о переходе футболиста в другой клуб. Об этом газете "Спорт-Экспресс" заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

"Все зависит от того, что будут думать тренер и сам игрок по этому поводу, - сказал Бабаев. - Влашич - один из лидеров ЦСКА и всего российского чемпионата последних лет. Мы его очень высоко ценим. Но если игрок захочет продолжить карьеру в другом клубе, а ЦСКА получит за него достойную компенсацию, мы готовы вести переговоры".

Влашичу 23 года, он выступает в составе ЦСКА с 2018 года. В прошедшем сезоне хорват сыграл в 34 матчах в разных ттунирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. Ранее полузащитник выступал за хорватский клуб "Хайдук" и английский "Эвертон".